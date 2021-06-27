Определён победитель и медалисты женского чемпионата Европы

В Валенсии (Испания) состоялся финальный матч женского чемпионата Европы. В финале встречались сборные Франции и Сербии.

Матч завершился убедительной победой Сербии — 64:53. Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая Сербии Ивонн Андерсон, набравшая 18 очков. Ранее также состоялся матч за третье место турнира. Сборная Беларуси не смогла завоевать бронзовые медали, уступив Бельгии со счётом 69:77. Наибольший вклад в победу Бельгии внесла Эмма Мессеман, которая набрала 21 очко в этом матче.

Матч за третье место



Беларусь — Бельгия — 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16)



Б: Веремеенко 15 + 6 подборов, Бентли 12, Попова 10 + 12 подборов + 8 передач, Гаспер 9

Б: Мессеман 21 + 10 подборов + 5 передач, Деларе 17, Линскенс 15 + 6 подборов, Местдаг 8 + 6 подборов



Финал



Франция — Сербия — 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)



Ф: Вукосавлевич 15 + 5 подборов, Йоханнес 13

С: Андерсон 18, Брукс 15 + 5 подборов, Васич 12 + 8 подборов + 6 передач