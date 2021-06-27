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Определён победитель и медалисты женского чемпионата Европы

Определён победитель и медалисты женского чемпионата Европы
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В Валенсии (Испания) состоялся финальный матч женского чемпионата Европы. В финале встречались сборные Франции и Сербии.

Матч завершился убедительной победой Сербии — 64:53. Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая Сербии Ивонн Андерсон, набравшая 18 очков. Ранее также состоялся матч за третье место турнира. Сборная Беларуси не смогла завоевать бронзовые медали, уступив Бельгии со счётом 69:77. Наибольший вклад в победу Бельгии внесла Эмма Мессеман, которая набрала 21 очко в этом матче.

Матч за третье место

Беларусь — Бельгия — 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16)

Б: Веремеенко 15 + 6 подборов, Бентли 12, Попова 10 + 12 подборов + 8 передач, Гаспер 9
Б: Мессеман 21 + 10 подборов + 5 передач, Деларе 17, Линскенс 15 + 6 подборов, Местдаг 8 + 6 подборов

Финал

Франция — Сербия — 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)

Ф: Вукосавлевич 15 + 5 подборов, Йоханнес 13
С: Андерсон 18, Брукс 15 + 5 подборов, Васич 12 + 8 подборов + 6 передач

ЧЕ-2021 (ж). За 3-е место
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
69 : 77
Бельгия
Беларусь: Веремеенко - 15, Бентли - 12, Попова - 10, Гаспер - 9, Тарасова - 8, Лихтарович - 7, Зюзькова - 5, Рытикова - 3, Брич, Василевич, Инкина, Карасевич
Бельгия: Мессеман - 21, Деларе - 17, Линскенс - 15, Местдаг - 8, Ванло - 7, Местдаг - 5, Аллеман - 4, Гелдоф, Карпро, Массей, Массей, Науэларс
ЧЕ-2021 (ж). Финал
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Франция
Окончен
54 : 63
Сербия
Франция: Vukosavljevic - 15, Жоанне - 13, Мишель - 6, Шартеро - 6, Williams - 5, Груда - 5, Miyem - 2, Сьяк - 2, Rupert, Дюше, Чатчуанг, Эпупа
Сербия: Андерсон - 18, Милованович - 15, Васич - 12, Дабович - 9, Йованович - 3, Dugalic - 2, Краишник-Йованович - 2, Шкорич - 2, Jankovic, Бутулия, Црвендакич, Чаджо
Комментарии
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