«Милуоки» на выезде обыграл «Атланту» в матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:102, благодаря которой им удалось выйти вперёд в серии – 2-1.
Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл у его звёздного одноклубника – греческого форварда Янниса Адетокунбо (33 очка, 11 подборов и 4 передачи).
Лидером по результативности в составе «Атланты» стал разыгрывающий Трэй Янг, на его счету 35 очков и 4 передачи.
Следующая игра серии пройдёт также в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в ночь на среду, 30 июня. Начало матча – 3:30 мск.
- 28 июня 2021
-
05:58
-
01:19
- 27 июня 2021
-
23:54
-
23:19
-
21:03
-
20:46
-
19:04
-
18:30
-
17:52
-
17:27
-
16:30
-
16:19
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
14:44
-
13:06
-
12:13
-
11:09
-
09:56
-
09:23
-
08:31
-
08:25
-
07:07
-
00:43
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32