Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» на выезде обыграл «Атланту» в матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии

«Милуоки» на выезде обыграл «Атланту» в матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии
Комментарии

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:102, благодаря которой им удалось выйти вперёд в серии – 2-1.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл у его звёздного одноклубника – греческого форварда Янниса Адетокунбо (33 очка, 11 подборов и 4 передачи).

Лидером по результативности в составе «Атланты» стал разыгрывающий Трэй Янг, на его счету 35 очков и 4 передачи.

Следующая игра серии пройдёт также в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в ночь на среду, 30 июня. Начало матча – 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
28 июня 2021, понедельник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
102 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 35, Галлинари - 18, Коллинс - 13, Хаертер - 11, Богданович - 8, Капела - 8, Л. Уильямс - 5, Оконгву - 4, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 38, Адетокунбо - 33, Портис - 15, Лопес - 10, Холидэй - 6, Коннотон - 5, Такер - 3, Форбс - 3, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тиг, Тупан
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021