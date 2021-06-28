«Милуоки» на выезде обыграл «Атланту» в матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:102, благодаря которой им удалось выйти вперёд в серии – 2-1.



Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл у его звёздного одноклубника – греческого форварда Янниса Адетокунбо (33 очка, 11 подборов и 4 передачи).



Лидером по результативности в составе «Атланты» стал разыгрывающий Трэй Янг, на его счету 35 очков и 4 передачи.



Следующая игра серии пройдёт также в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в ночь на среду, 30 июня. Начало матча – 3:30 мск.