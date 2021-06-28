Дэмьен Лиллард опубликовал загадочный пост в «Твиттере» после слухов об уходе из клуба

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард на своей странице в «Твиттере» опубликовал загадочный пост после появления информации о том, что он может выставить клубу обменный запрос.

«Иногда дело не в том, меняются люди или нет. Просто спадает маска», — написал Лиллард.

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами. Некоторые болельщики «Портленда» выступили против назначения Чонси Биллапса на пост главного тренера из-за обвинений в сексуальном насилии в 1997 году. Биллапс и Джейсон Кидд — кандидаты, назначение которых поддерживал Лиллард.