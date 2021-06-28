Чемпион Евролиги в составе ЦСКА завершил карьеру

Греческий разыгрывающий Никос Зисис объявил о завершении игровой карьеры.
«Настало время сообщить о завершении карьеры. Это полностью осознанное и обдуманное решение, потому что я точно знаю, что отдал всё, что мог. Я любил баскетбол с самого детства, но я не мог себе даже представить, что мне предстоит настолько долгое, интересное и незабываемое приключение. Я горд тем, чего достиг. Это было бы невозможным, если бы я не отдавал свои разум, душу и тело на сто процентов тому, чем я занимался», — написал Никос Зисис в своём «инстаграме».
Зисис в 2008 году стал победителем Евролиги в составе московского ЦСКА. В 2005 году со сборной Греции Зисис стал чемпионом мира. Свой последний сезон в карьере он провёл в греческом АЕКе, где и начинал профессиональные выступления.
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