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Энтони Дэвис раскрыл подробности личной жизни

Энтони Дэвис раскрыл подробности личной жизни
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, как проводит свободное время после вылета «озерников» из плей-офф НБА.

«Что я делаю после вылета команды? Совершенно ничего. Я восстанавливаюсь, лечусь, пытаюсь привести в норму свои мышцы и играю в видеоигры. Я действительно ничего не делаю. Мир открыт, мы можем многое делать, но я домосед, так что провожу время с семьёй. Я отдыхаю с близкими, провожу время с дочерью. Скоро у меня родится сын, так что я готовлюсь к этому», — приводит слова Энтони Дэвиса Lakers Nation.

В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

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