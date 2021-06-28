Появилась новая информация по контракту Габриэля Лундберга с ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг продлит контракт с московским клубом, сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа в своём «твиттере».



Ранее Донатас Урбонас сообщил, что игрок отказался от продления соглашения.



Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена Гуре», а в феврале перешёл в московский ЦСКА. В составе армейцев Габриэль в матчах Евролиги набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.



Ранее в межсезонье ЦСКА объявил о подписании атакующего защитника «Жальгириса» Марюса Григониса, расстался с легионерами Дэрраном Хиллиардом, Майклом Эриком и Янисом Стрелниексом, а также продлил контракты с Иваном Уховым, Семёном Антоновым, Никитой Курбановым и Йоханнесом Фойгтманом.