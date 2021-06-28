«Бостон» объявил имя нового главного тренера

«Бостон Селтикс» объявил о назначении Име Удоки на пост нового главного тренера.
43-летний Удока стал 18-м главным тренером в 75-летней истории клуба. Детали контракта с тренером не разглашаются.
Удока перешёл в «Бостон» из «Бруклин Нетс», где занимал должность ассистента Стива Нэша один сезон. До этого он проработал семь лет в «Сан-Антонио Спёрс» на посту помощника Грега Поповича и один год в «Филадельфии Сиксерс».
«Для меня большая честь стать частью истории такого клуба, как «Селтикс». Я попал в идеальную ситуацию, получив возможность тренировать столь талантливый состав и работать вместе с Брэдом Стивенсом. Я благодарен за доверие и с нетерпением жду, когда начну работу», – заявил Удока.
В межсезонье-2021 Брэд Стивенс покинул пост главного тренера «Бостона» и сменил Дэнни Эйнджа в качестве президента по баскетбольным операциям.
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