«Бостон» объявил имя нового главного тренера

«Бостон Селтикс» объявил о назначении Име Удоки на пост нового главного тренера.



43-летний Удока стал 18-м главным тренером в 75-летней истории клуба. Детали контракта с тренером не разглашаются.



Удока перешёл в «Бостон» из «Бруклин Нетс», где занимал должность ассистента Стива Нэша один сезон. До этого он проработал семь лет в «Сан-Антонио Спёрс» на посту помощника Грега Поповича и один год в «Филадельфии Сиксерс».



«Для меня большая честь стать частью истории такого клуба, как «Селтикс». Я попал в идеальную ситуацию, получив возможность тренировать столь талантливый состав и работать вместе с Брэдом Стивенсом. Я благодарен за доверие и с нетерпением жду, когда начну работу», – заявил Удока.



В межсезонье-2021 Брэд Стивенс покинул пост главного тренера «Бостона» и сменил Дэнни Эйнджа в качестве президента по баскетбольным операциям.