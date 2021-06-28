Эксперт назвал преимущество Леброна Джеймса над Майклом Джорданом

Известный аналитик НБА Майк Гринберг поделился мнением о недавнем интервью главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, который сделал довольно неожиданное заявление. Керр признался, что считает лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта более одарённым игроком, чем легендарного Майкла Джордана.

«Выдающийся ум, необычное мышление, превосходные суждения, критический подход, всё это было у Майкла Джордана в большем количестве, чем у кого-либо ещё. Разве всё это уже не является показателями таланта?

Если мы говорим только о силе и скорости, габаритах, то, конечно, вперёд. Тогда уже Леброн Джеймс является более одарённым. Он не такой хороший шутер, да и весит намного больше. Есть вещи, которые Леброн может сделать, а Дюрант — нет. Но мы говорим не о том, кто бы стал победителем в триатлоне, мы говорим об одарённости для игры в баскетбол», — цитирует эксперта EssentiallySports.