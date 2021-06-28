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Один из лучших молодых игроков НБА может быть выставлен на обмен

Один из лучших молодых игроков НБА может быть выставлен на обмен
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Атакующий защитник «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер может покинуть команду во время межсезонья, утверждает ESPN. По данным журналиста Брайана Виндхорста, «Оклахома» может рассматривать вариант обмена игрока.

«Я буду внимательно следить за «Оклахомой» и Гилджес-Александером. У них очень молодая команда, сплошные 18-летние. Команда находится в режиме набора игроков. Пока что «Оклахома» не напоминает команду, готовую бороться за высокие места в ближайшем будущем», — сказал журналист во время подкаста The Hoop Collective.

22-летний защитник, проводящий четвёртый сезон в НБА, является одним из лидеров «Оклахомы». Он в среднем набирает 23,7 очка в нынешнем сезоне, делает 4,8 подбора и 5,9 перехвата.

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