Один из лучших молодых игроков НБА может быть выставлен на обмен
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Атакующий защитник «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер может покинуть команду во время межсезонья, утверждает ESPN. По данным журналиста Брайана Виндхорста, «Оклахома» может рассматривать вариант обмена игрока.
«Я буду внимательно следить за «Оклахомой» и Гилджес-Александером. У них очень молодая команда, сплошные 18-летние. Команда находится в режиме набора игроков. Пока что «Оклахома» не напоминает команду, готовую бороться за высокие места в ближайшем будущем», — сказал журналист во время подкаста The Hoop Collective.
22-летний защитник, проводящий четвёртый сезон в НБА, является одним из лидеров «Оклахомы». Он в среднем набирает 23,7 очка в нынешнем сезоне, делает 4,8 подбора и 5,9 перехвата.
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