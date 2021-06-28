Экс-звезда НБА назвал 3 современных игроков, которые выдержали бы уровень 1990-х

Бывший игрок НБА Ларри Джонсон поделился мнением о современных игроках. По словам Джонсона, лишь трое из них смогли бы выдержать уровень игры 90-х годов прошлого века.

Джонсон в качестве таких баскетболистов назвал лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида.

«Нужно находить игроков с выдающимися физическими способностями. А их не так много. Когда я смотрю на молодое поколение, всегда думаю, кто из них бы мог играть с нами. Из таких людей есть Кавай Леонард и Леброн Джеймс. Думаю, он бы в те годы так не доминировал, как сейчас, ему было бы сложно. Игра в последние годы сильно изменилась. Также есть Джоэль Эмбиид, он всегда готов потолкаться с защитниками», — сказал Джонсон во время подкаста Knuckleheads Podcast.