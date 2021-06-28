Скотти Пиппен: Фил Джексон – расист

6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен на шоу Дэна Патрика назвал расистом своего бывшего главного тренера 11-кратного чемпиона лиги Фила Джексона.



«У меня нет никаких проблем с этим. Я считаю, что Фил Джексон — расист. Вы ведь помните, как Фил покинул «Лейкерс», затем написал книгу о Коби Брайанте, и потом вновь возглавил команду? Вы назовёте хоть кого-нибудь, кто мог бы так поступить в профессиональном спорте? Джексон выставил Коби в плохом свете. Так не следовало делать. Ты ведь главный тренер, работаёшь с игроками. И все, что произошло между вами, должно оставаться внутри команды. Так устроен любой коллектив в спорте. Сложно увидеть в этом расизм? Это ваше видение ситуации. А у меня есть своё. Я находился в раздевалке вместе с Филом. Сидел недалеко от него, в отличие от вас», — заявил Пиппен в эфире шоу.