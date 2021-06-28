Названы две возможные звёздные цели для «Далласа» на межсезонье

«Даллас Маверикс» в межсезонье планирует укрепить состав. Разочаровывающее выступление команды в плей-офф НБА показало, что «Далласу» нужно усиление.

Журналист Sports Illustrated Далтон Тригг предложил собственный вариант усиления состава команды. Он полагает, что клубу стоит обратить внимание на Демара Дерозана и Кайла Лоури.

«Наверное, это хорошо, что Дерозан является спортсменом, которого спонсирует Nike. А Нико Харрисон только что покинул Nike, чтобы стать президентом и генменеджером клуба. Если «Даллас» сможет заполучить Дерозана, то можно задуматься и о Лоури, с которым у него хорошие взаимоотношения. Дерозан может убедить его перейти в команду», — написал журналист.

Дерозан по окончании сезона покидает «Сан-Антонио Спёрс», а Лоури, по всей видимости, покинет «Торонто Рэпторс».