Бен Симмонс принял решение по участию в Олимпиаде

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс пропустит баскетбольный олимпийский турнир в Токио в этом году, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



24-летний Симмонс намерен сосредоточиться на индивидуальных тренировках этим летом. «Сиксерс» разработали специальную программу, которая должна помочь Бену улучшить бросок со средней и дальней дистанции. Руководство сборной с пониманием отнеслось к решению Бена и ждёт его появления в команде в будущем.



«Филадельфия» проиграла серию с «Атлантой Хоукс» (3-4) во втором раунде плей-офф. Симмонс реализовал 34,2% штрафных в плей-офф-2021, что является худшим результатом в истории НБА. В решающей седьмой встрече с «Хоукс» Бен набрал всего пять очков.