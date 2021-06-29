Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс принял решение по участию в Олимпиаде

Бен Симмонс принял решение по участию в Олимпиаде
Комментарии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс пропустит баскетбольный олимпийский турнир в Токио в этом году, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

24-летний Симмонс намерен сосредоточиться на индивидуальных тренировках этим летом. «Сиксерс» разработали специальную программу, которая должна помочь Бену улучшить бросок со средней и дальней дистанции. Руководство сборной с пониманием отнеслось к решению Бена и ждёт его появления в команде в будущем.

«Филадельфия» проиграла серию с «Атлантой Хоукс» (3-4) во втором раунде плей-офф. Симмонс реализовал 34,2% штрафных в плей-офф-2021, что является худшим результатом в истории НБА. В решающей седьмой встрече с «Хоукс» Бен набрал всего пять очков.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021