Пол Джордж установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Майкла Джордана

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж в пятом матче финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (116:102, 2-3) набрал 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 штрафных), 13 подборов, 6 передач и 3 перехвата.
Джордж присоединился к Майклу Джордану, Коби Брайанту, Кевину Дюранту и стал четвёртым баскетболистом в истории НБА, набравшим 20+ очков в каждой из 18 первых игр плей-офф. Пол — первый игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 13 подборов, 6 передач при точности с игры не менее 75% в матче плей-офф
Кроме того, Джордж стал первым игроком в истории франшизы «Клипперс», который набрал как минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач в плей-офф. Форвард установил личный рекорд результативности в постсезоне.
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