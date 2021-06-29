Инсайдер рассказал, почему другие звёзды могут не захотеть объединяться с Лукой Дончичем
Поделиться
Известный инсайдер НБА Брайан Виндхорст высказался о причинах, из-за которых звёзды могут не захотеть выступать за одну команду с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. По мнению Виндхорста, Дончич может быть сложным человеком в плане характера.
«Я не знаю, многие ли будут рады играть вместе с Дончичем. Возможно, Лука — сложный человек. Он отличный игрок, но когда смотришь матчи «Далласа», видно, что он постоянно ругается, огрызается на тренера, рычит на партнёров по команде и судей. Он постоянно чем-то недоволен, это раздражает», — цитирует Виндхорста Sportsnaut.
Ранее сообщалось о конфликте Дончича и другого звёздного игрока «Далалса» Кристапса Порзингиса. Сами игроки информацию не подтверждали.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
12:33
-
11:18
-
09:42
-
08:29
-
08:08
-
08:04
-
06:46
-
00:45
-
00:04
- 28 июня 2021
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
21:40
-
21:29
-
19:49
-
17:51
-
17:23
-
16:32
-
15:49
-
14:58
-
13:51
-
12:51
-
11:18
-
10:49
-
09:38
-
09:14
-
08:34
-
08:24
-
05:58
-
01:19
- 27 июня 2021
-
23:54
-
23:19
-
21:03
-
20:46
-
19:04
Партнерский контент