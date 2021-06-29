Инсайдер рассказал, почему другие звёзды могут не захотеть объединяться с Лукой Дончичем

Известный инсайдер НБА Брайан Виндхорст высказался о причинах, из-за которых звёзды могут не захотеть выступать за одну команду с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. По мнению Виндхорста, Дончич может быть сложным человеком в плане характера.

«Я не знаю, многие ли будут рады играть вместе с Дончичем. Возможно, Лука — сложный человек. Он отличный игрок, но когда смотришь матчи «Далласа», видно, что он постоянно ругается, огрызается на тренера, рычит на партнёров по команде и судей. Он постоянно чем-то недоволен, это раздражает», — цитирует Виндхорста Sportsnaut.

Ранее сообщалось о конфликте Дончича и другого звёздного игрока «Далалса» Кристапса Порзингиса. Сами игроки информацию не подтверждали.