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Скотти Пиппен: нам не о чем разговаривать с Майклом Джорданом

Скотти Пиппен: нам не о чем разговаривать с Майклом Джорданом
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал о текущих отношениях со своим легендарным одноклубником Майклом Джорданом.

«Не общался с Джорданом после выхода «Последнего танца». Каждый из нас живёт своей собственной жизнью. Всё самое интересное с нашим совместным участием случилось более двадцати лет назад. Нам не о чем разговаривать. Ну то есть, мы можем поговорить о наших жизнях и наших семьях, о гольфе или ещё чём-то, но не станем вспоминать прошлое и прояснять то, что же случилось в 1990-е», – приводит слова Пиппена The Sports Rush.

Ранее Пиппен заявил, что у него есть вопросы к сериалу «Последний танец». Скотти не понравилось, что Джордан представлен как человек, который привел «Буллз» к успеху и единолично побеждал всех соперников.

«Это не так. Не Джордан побеждал соперников, «Чикаго» побеждал соперников», – сказал Пиппен.

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