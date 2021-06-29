Джейсон Тейтум отреагировал на потерю $ 33 млн из-за непопадания в сборные сезона НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал непопадание в сборные сезона НБА, из-за чего потерял $ 33 млн, которые он мог заработать по новому максимальному продлению контракта.
«Я знаю, что должен был попасть в сборные сезона, учитывая, как я играл. $ 33 млн — это очень много. Конечно, от такой суммы закружится голова. Но я не особо расстроен из-за денег. Я просто думаю, что заслуживал попадания в сборные. И именно этот факт расстраивает меня больше всего.
Думаю, что процесс отбора игроков в символические сборные надо изменить. Там идёт голосование журналистов, но каковы критерии? Нужно ли играть в плей-офф? Идёт ли речь о среднем набранном количестве баллов? Я расстроен, так как меня незаслуженно не включили в сборные», — цитирует игрока CBS Boston.
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