Джейсон Тейтум отреагировал на потерю $ 33 млн из-за непопадания в сборные сезона НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал непопадание в сборные сезона НБА, из-за чего потерял $ 33 млн, которые он мог заработать по новому максимальному продлению контракта.

«Я знаю, что должен был попасть в сборные сезона, учитывая, как я играл. $ 33 млн — это очень много. Конечно, от такой суммы закружится голова. Но я не особо расстроен из-за денег. Я просто думаю, что заслуживал попадания в сборные. И именно этот факт расстраивает меня больше всего.

Думаю, что процесс отбора игроков в символические сборные надо изменить. Там идёт голосование журналистов, но каковы критерии? Нужно ли играть в плей-офф? Идёт ли речь о среднем набранном количестве баллов? Я расстроен, так как меня незаслуженно не включили в сборные», — цитирует игрока CBS Boston.