«Барселона» опасается трансфера в «Реал» второго игрока команды за год
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В «Барселоне» вызывают беспокойство возможность ухода из клуба форварда Адама Ханги и его вероятное подписание контракта с главным соперником, мадридским «Реалом». Об этом сообщает Defensa Central. Как отмечают в источнике, Ханга универсален, а потому в Мадриде найдут способ, как лучшим образом встроить его в игру команды и доставить неудобства каталонскому клубу.
Напомним, после прихода в клуб литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса французский разыгрывающий Томас Эртель, выступавший за «Барселону» с 2017 года, стал терять место в основе. В феврале он покинул команду и перешёл в «Виллербан». Ожидается, что в скором времени он подпишет контракт с «Реалом», переговоры с которым он уже провёл.
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