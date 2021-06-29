ЦСКА в шаге от подписания самого результативного игрока «Милана»
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Атакующий защитник «Милана» Кевин Пантер находится в шаге от перехода в ЦСКА. Об этом сообщил журналист Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
В прошлом сезоне Евролиги Пантер набирал в среднем 14,3 очка (лучший результат в команде), 1,6 подбора и 1,4 передачи при точности двухочковых 50,7% и трёхочковых 39,2%, рейтинг эффективности игрока составил 11,6 балла.
Продуктивная игра Пантера помогла «Милану» одержать победу над ЦСКА (84:76) в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги 11 марта. 27-летний американский баскетболист записал себе в актив 32 очка, обновив личный рекорд результативности. Пантер реализовал 4 из 7 двухочковых бросков, 5 из 9 трёхочковых и 9 из 9 штрафных попыток. Его рейтинг эффективности составил 28 баллов.
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