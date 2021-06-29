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УНИКС назначил нового главного тренера

УНИКС назначил нового главного тренера
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Новым главным тренером УНИКСа стал хорватский специалист Велимир Перасович. Об этом сообщается на странице клуба в «Твиттере»

«Велимир Перасович — главный тренер БК УНИКС. В составе сборной Хорватии завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх. Пять раз был лучшим бомбардиром испанской лиги. После завершения игровой карьеры был спортивным директором БК «Сплит». Затем начал тренерскую карьеру», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото можно посмотреть на официальной странице УНИКСа в «Твиттере».

26 июня стало известно, что Димитрис Прифтис, покинувший пост главного тренера казанской команды, возглавил греческий «Панатинаикос». Ранее сообщалось, что ради этого он пошёл на урезание заработной платы.

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