Стартовый игрок «Голден Стэйт» принял решение по контракту на $ 5,1 млн

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни воспользовался опцией продления контракта с командой, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
За следующий сезон Кевон заработает 5,1 миллиона долларов. Луни был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2015 года под 30-м номером. Центровой провёл за команду шесть сезонов и дважды становился чемпионом лиги. Показатели Луни за карьеру в НБА составляют 4,3 очка, 4,0 подбора, 1,2 передачи в среднем за матч при 56,6% точности с игры.
В прошлом сезоне 25-летний Луни занял постоянное место в основе после того, как второй номер драфта-2020 Джеймс Уайзмен получил травму и выбыл до конца сезона в апреле. Луни — единственный игрок в платёжной ведомости «Уорриорз», который имел опцию в своём контракте.
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