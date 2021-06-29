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«Откровенные негодяи». Глава белорусской федерации жёстко ответил фанатам сборной

«Откровенные негодяи». Глава белорусской федерации жёстко ответил фанатам сборной
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Глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о болельщиках сборной Беларуси во время выступления команды на Евробаскете. Валенсийская диаспора поддерживала национальную команду с бело-красно-белыми флагами, за что их часть была выведена полицией за пределы арены.

«Настоящим болельщикам не надо никаких политических акций и никаких политических ситуаций, чтобы болеть за свою команду. А тот, кто ищет политику, те, конечно, разрабатывали план. Кто о том, как команду отговорить от игры, были планы чуть ли не предоставления убежищ для наших спортсменов, кто бы хотел остаться и не играть за команду. Это вообще глупость.

Были вопросы в отношении того, как болеть так, чтобы команда споткнулась и не играла вообще. А потом, когда команда начала позитивно играть и наши недруги поняли, что их тактика ущербна и она показывает, что команда, несмотря на такой прессинг, на наваливание с этими лозунгами, какими-то речёвками над командой, не приносит результат. Команда уверенно идёт вперёд. После этого они взяли тактику другую — будем болеть за команду и кричать, что они молодцы. Но вы, ребята, уже сделали свой выбор уже в самом начале. Вы показали, какие вы настоящие патриоты и любители своей команды. На самом деле вы откровенные негодяи с моей точки зрения в этом вопросе», — приводит слова Рыженкова by.tribuna.com со ссылкой на эфир канала «Беларусь 5».

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