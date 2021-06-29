Станислав Ильницкий: верю, что сборная сможет отобраться на Олимпийские игры

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий высказался о шансах сборной России в квалификации Олимпиады.

«В олимпийской квалификации всё будет зависеть от игры ребят, от того, смогли ли они сыграться, ведь очень сильно изменился состав. Германия и Мексика являются сильными командами, будет непросто. Надеюсь, что наши парни дадут энергии и покажут агрессивную игру в защите, за счёт этого должно пойти и в нападении. Нужно забивать трёхочковые и заигрывать в трёхсекундной зоне больших. С большим интересом буду следить за матчами и от всей души болеть за ребят, ведь у меня там очень много друзей. Желаю сборной только победы и верю, что им удастся отобраться на Олимпийские игры!» — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».