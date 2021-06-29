Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Станислав Ильницкий: верю, что сборная сможет отобраться на Олимпийские игры

Станислав Ильницкий: верю, что сборная сможет отобраться на Олимпийские игры
Комментарии

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий высказался о шансах сборной России в квалификации Олимпиады.

«В олимпийской квалификации всё будет зависеть от игры ребят, от того, смогли ли они сыграться, ведь очень сильно изменился состав. Германия и Мексика являются сильными командами, будет непросто. Надеюсь, что наши парни дадут энергии и покажут агрессивную игру в защите, за счёт этого должно пойти и в нападении. Нужно забивать трёхочковые и заигрывать в трёхсекундной зоне больших. С большим интересом буду следить за матчами и от всей души болеть за ребят, ведь у меня там очень много друзей. Желаю сборной только победы и верю, что им удастся отобраться на Олимпийские игры!» — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021