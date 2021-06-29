В контендере НБА обеспокоены возможным уходом суперзвезды
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В «Юте Джаз» обеспокоены по поводу возможного ухода атакующего защитника Донована Митчелла из команды.
«Многие команды, которые сейчас находятся в поиске звёздных игроков, чаще всего обращают внимание на Дэмьена Лилларда. А где-то в середине списка потенциальных кандидатов, не внизу, но и не наверху, находится имя Донована Митчелла.
Одна из главных причин, по которой Райан Смит (владелец «Юты». — Прим. «Чемпионата») пригласил Дуэйна Уэйда (в качестве совладельца) заключается в том, что тот должен убедить Митчелла остаться в клубе надолго», — приводит слова известного инсайдера НБА Брайана Виндхорста Fadeaway World со ссылкой на подкаст Hoop Collective.
Ранее сообщалось, что Митчелл установил уникальный рекорд плей-офф НБА.
Новость по темеДонован Митчелл установил уникальный рекорд плей-офф НБА
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