В контендере НБА обеспокоены возможным уходом суперзвезды

В «Юте Джаз» обеспокоены по поводу возможного ухода атакующего защитника Донована Митчелла из команды.



«Многие команды, которые сейчас находятся в поиске звёздных игроков, чаще всего обращают внимание на Дэмьена Лилларда. А где-то в середине списка потенциальных кандидатов, не внизу, но и не наверху, находится имя Донована Митчелла.



Одна из главных причин, по которой Райан Смит (владелец «Юты». — Прим. «Чемпионата») пригласил Дуэйна Уэйда (в качестве совладельца) заключается в том, что тот должен убедить Митчелла остаться в клубе надолго», — приводит слова известного инсайдера НБА Брайана Виндхорста Fadeaway World со ссылкой на подкаст Hoop Collective.



Ранее сообщалось, что Митчелл установил уникальный рекорд плей-офф НБА.

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