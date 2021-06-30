«Атланта» потеряла Трэя Янга

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг пропустил четвёртый матч финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (110:88, 2-2) из-за ушиба правой стопы.
Янг продолжит реабилитацию и надеется вернуться в состав к пятому матчу серии. Трэй получил травму, наступив на ногу судье в концовке третьей четверти в третьем матче серии.
В четвёртом матче составе победителей лучшими на площадке были Лу Уильямс (21 очко), Богдан Богданович (20 очков), Клинт Капела (15 очков) и Кевин Хаертер (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Джру Холидэй (19 очков и 9 передач), Крис Миддлтон (16 очков) и Яннис Адетокунбо (14 очков).
Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 2 июля.
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