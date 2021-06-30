Кармело Энтони получил нововведённую награду НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони получил награду имени Карима Абдул-Джаббара за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.



НБА учредила эту награду в мае 2021 года. Все 30 команд лиги выдвигают по одному игроку из своего состава в качестве кандидата. Энтони был выбран специальной комиссией, в которую входят Абдул-Джаббар, директор Института разнообразия и этики в спорте Ричард Лапчик, активистка Тейонна Лофтон, президент и генеральный директор Национальной городской лиги Марк Мориал, президент организации UnidosUS Джанет Мургуиа, основатель и генеральный директор организации Rise Аманда Нгуен, а также заместитель комиссара и главный операционный директор НБА Марк Тейтум. Обладатель награды называет организацию, которая получит 100 тысяч долларов, остальные четыре номинанта называют организации, которые получат по 25 тысяч долларов.

Вклад Энтони как защитника социальной справедливости включает работу над проблемами системного расизма, жестокости полиции и реформы уголовного правосудия. Баскетболист основал Фонд Кармело Энтони 15 лет назад, чтобы обеспечить поддержку изменений и социальных реформ в местных сообществах. В 2020 году Кармело был приглашённым главным редактором специального выпуска журнала Slam Magazine о социальной справедливости.

На награду также претендовали Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Тобиас Харрис («Филадельфия Сиксерс»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс») и Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт Уорриорз»).