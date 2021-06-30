Квалификация Олимпиады. Соперники России провели первый матч, игроки НБА вытащили Канаду

В Каунасе, Белграде, Сплите и Виктории прошли первые матчи квалификации Олимпиады в Токио. Сборная Германии в концовке дожала Мексику (82:76), с которой Россия проведёт первый матч отбора 30 июня. В самой результативной встрече дня Канада сломила Грецию (97:91), у победителей большой вклад внесли многочисленные представители НБА в составе.
Турнир в Каунасе
Группа А
Литва — Венесуэла — 76:65 (11:10, 25:18, 19:16, 21:21)
Л: Валанчюнас 20 + 11 подборов, Сабонис 12 + 8 подборов, Калниетис 12, Гидрайтис 10, Григонис 8, Йокубайтис 7 + 5 передач
В: Кубильян 11, Каррера 9 + 6 подборов, Жиллен 8, Сохо 7 + 5 передач
Положение команд: Литва — 1-0, Венесуэла — 0-1, Южная Корея — 0-0.
Группа В
Польша — Ангола — 83:64 (24:19, 19:12, 19:14, 21:19)
П: Понитка 22, Слотер 16 + 6 передач, Бальцеровски 14
А: Морейра 27 + 7 подборов, Ндониема 11
Положение команд: Польша — 1-0, Ангола — 0-1, Словения — 0-0.
Турнир в Белграде
Группа А
Доминиканская республика — Сербия — 76:94 (23:31, 24:16, 19:20, 10:27)
Д: Лиз 16 + 9 подборов, Торрес 16, Солано 10, Араухо 9
С: Марьянович 18 + 10 подборов, Петруев 17, Мицич 16 + 5 передач, Бьелица 12 + 6 подборов, Калинич 9 + 7 подблров
Положение команд: Доминиканская республика – 0-0, Филиппины – 0-0, Сербия – 0-0.
Группа В
Матч Пуэрто-Рико — Сенегал не состоялся из-за коронавируса в сборной Сенегала.
Положение команд: Италия — 0-0, Пуэрто-Рико — 0-0.
Турнир в Сплите
Группа А
Германия — Мексика — 82:76 (19:22, 21:20, 22:25, 20:9)
Г: Саибу 17, Бонга 13 + 9 подборов, Вагнер 11, Обст 11, Фойгтман 10 + 10 подборов
М: Крус 30 + 7 подборов + 6 передач, Айон 18 + 15 подборов, Хаймес 9 + 9 подборов, Столл 6 + 6 передач
Положение команд: Германия — 1-0, Мексика — 0-1, Россия — 0-0.
Группа В
Тунис — Бразилия — 57:83 (21:21, 10:22, 15:21, 11:19)
Т: Марнауи 13, Межри 12 + 7 подборов, Абада 10, Аддами 5, Эль Мабрук 5
Б: Бените 15, Хеттшаймайр 11 Мейндл 10 + 5 подборов, Варежао 9 + 8 подборов, Мариано 8
Положение команд: Бразилия — 1-0, Тунис — 0-1, Хорватия — 0-0.
Турнир в Виктории
Группа A
Греция — Канада — 91:97 (23:19, 27:27, 21:28, 20:23)
Г: Митоглу 14 + 10 подборов, Калатес 12 + 9 передач, Слукас 12 + 8 передач, Папаяннис 11 + 5 подборов
К: Уиггинс 23 + 6 подборов, Барретт 22 + 5 подборов, Александер-Уокер 18, Пауэлл 12 + 7 подборов, Лайлз 8
Положение команд: Канада — 1-0, Греция — 0-1, Китай — 0-0
Группа B
Уругвай — Турция — 86:95 (22:27, 15:26, 26:18, 23:34)
У: Грэйнджер 25 + 5 подборов + 10 передач, Калфани 16 + 8 подборов, Батиста 12, Пароди 10
Т: Осман 27 + 9 подборов, Шенгюн 15 + 7 подборов, Махмутоглу 10, Юртсевен 9, Коркмаз 8, Шанлы 7, Ильясова 6
Положение команд: Турция — 1-0, Уругвай — 0-1, Чехия — 0-0
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