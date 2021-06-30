Пропустивший сезон игрок НБА повторно сломал ногу
Поделиться
Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зак Коллинз получил повторный перелом ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Коллинз полностью пропустил сезон-2020/2021 из-за перелома левой лодыжки. В декабре 2020-го «Блэйзерс» объявили, что баскетболист успешно перенес операцию. 23-летний Коллинз выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье. Зак вряд ли получит квалификационное предложение или новый контракт от «Трэйл Блэйзерс», учитывая историю травм.
«Портленд» выбрал Коллинза под 10-м пиком драфта НБА 2017 года, отдав «Денвер Наггетс» 15-й и 20-й пики. В 154 играх регулярного чемпионата за карьеру Коллинз набирал в среднем 5,7 очка и 4 подбора за игру.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
09:28
-
09:27
-
09:21
-
08:20
-
08:05
-
07:51
-
07:45
-
07:42
-
06:04
- 29 июня 2021
-
23:01
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
20:45
-
20:31
-
19:32
-
19:29
-
19:14
-
17:35
-
16:43
-
15:23
-
15:15
-
13:58
-
12:33
-
11:18
-
09:42
-
08:29
-
08:08
-
08:04
-
06:46
-
00:45
-
00:04
- 28 июня 2021
-
23:09
-
22:54
-
22:45
Партнерский контент