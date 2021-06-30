Пропустивший сезон игрок НБА повторно сломал ногу

Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зак Коллинз получил повторный перелом ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Коллинз полностью пропустил сезон-2020/2021 из-за перелома левой лодыжки. В декабре 2020-го «Блэйзерс» объявили, что баскетболист успешно перенес операцию. 23-летний Коллинз выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье. Зак вряд ли получит квалификационное предложение или новый контракт от «Трэйл Блэйзерс», учитывая историю травм.

«Портленд» выбрал Коллинза под 10-м пиком драфта НБА 2017 года, отдав «Денвер Наггетс» 15-й и 20-й пики. В 154 играх регулярного чемпионата за карьеру Коллинз набирал в среднем 5,7 очка и 4 подбора за игру.