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Пропустивший сезон игрок НБА повторно сломал ногу

Пропустивший сезон игрок НБА повторно сломал ногу
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Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зак Коллинз получил повторный перелом ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Коллинз полностью пропустил сезон-2020/2021 из-за перелома левой лодыжки. В декабре 2020-го «Блэйзерс» объявили, что баскетболист успешно перенес операцию. 23-летний Коллинз выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье. Зак вряд ли получит квалификационное предложение или новый контракт от «Трэйл Блэйзерс», учитывая историю травм.

«Портленд» выбрал Коллинза под 10-м пиком драфта НБА 2017 года, отдав «Денвер Наггетс» 15-й и 20-й пики. В 154 играх регулярного чемпионата за карьеру Коллинз набирал в среднем 5,7 очка и 4 подбора за игру.

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