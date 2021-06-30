Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил прокомментировал недавние скандальные высказывания Скотти Пиппена

Шакил О'Нил прокомментировал недавние скандальные высказывания Скотти Пиппена
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил прокомментировал слова шестикратного чемпионата лиги Скотти Пиппена, который на шоу Дэна Патрика назвал расистом бывшего главного тренера «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Фила Джексона.

«Я не хочу вмешиваться в чужие споры, но Фил Джексон определённо не расист. То, что Скотти сказал о Чарльзе Баркли, не лишено смысла, но он выпускает новый напиток и книгу. Может быть, это всё маркетинг», – приводит слова О'Нила Fansided.

В последнее время Пиппен активно даёт комментарии СМИ, в том числе резко высказывается о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане и его документальном сериале «Последний танец», главном тренере Филе Джексоне, экс-баскетболисте лиги Чарльзе Баркли. В ноябре будет выпущена автобиография Пиппена под названием «Неудержимый».

В США разгорается крупный скандал. Скотти Пиппен открыто пошёл против Майкла Джордана В США разгорается крупный скандал. Скотти Пиппен открыто пошёл против Майкла Джордана
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021