Шакил О'Нил прокомментировал недавние скандальные высказывания Скотти Пиппена

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил прокомментировал слова шестикратного чемпионата лиги Скотти Пиппена, который на шоу Дэна Патрика назвал расистом бывшего главного тренера «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Фила Джексона.
«Я не хочу вмешиваться в чужие споры, но Фил Джексон определённо не расист. То, что Скотти сказал о Чарльзе Баркли, не лишено смысла, но он выпускает новый напиток и книгу. Может быть, это всё маркетинг», – приводит слова О'Нила Fansided.
В последнее время Пиппен активно даёт комментарии СМИ, в том числе резко высказывается о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане и его документальном сериале «Последний танец», главном тренере Филе Джексоне, экс-баскетболисте лиги Чарльзе Баркли. В ноябре будет выпущена автобиография Пиппена под названием «Неудержимый».
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