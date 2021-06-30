Леброн Джеймс отреагировал на травму Янниса Адетокунбо

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на травму форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Ооо, нет, чувак. Что за фигня», — написал Леброн Джеймс на своей странице «твиттере».



Напомним, Адетокунбо травмировал левое колено в четвертом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (88:110, 2-2).



Яннис в третьей четверти столкнулся под щитом с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой. Адетокунбо покинул площадку и не смог продолжить игру. Яннис успел набрать 14 очков и 8 подборов за 24 минуты.

Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд состоится в Милуоки 2 июля.