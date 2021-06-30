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Скотти Пиппен отреагировал на выпад Кевина Дюранта в его адрес

Скотти Пиппен отреагировал на выпад Кевина Дюранта в его адрес
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Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен ответил на критику лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Ранее Пиппен поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Как заявил Скотти, Леброн по игровым навыкам превосходит Дюранта. В ответ Дюрант раскритиковал Пиппена и напомнил ему о его слабых сторонах в игровом плане.

«Чтобы превзойти Леброна, нужно чуть больше, чем просто индивидуальные усилия. Леброн Джеймс — полноценный командный игрок, который понимает, как побеждать вместе с командой. Дошёл ли Дюрант до такого уровня? Он уехал домой.

Вот как Кевин всё воспринимает, если вы его не хвалите и не мотивируете. Я совершенно не пытался его принизить. Он очень талантливый игрок», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.

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