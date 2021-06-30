Деннис Шрёдер хочет получить контракт на $ 120 млн

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер хочет получить новый контракт, пройдя через рынок свободных агентов, сообщает Fadeaway World. По информации источника, немецкий баскетболист хочет получить контракт на сумму $ 100-120 млн.
Ранее Шрёдер отказался от крупного контракта, предложенного «Лос-Анджелес Лейкерс» несколько месяцев назад. Речь шла о четырёхлетнем соглашении на сумму в $ 84 млн.
Немецкий плеймейкер, однако, не принял это предложение, так как рассчитывал, что этим летом сможет найти более подходящий в денежном плане вариант. Т
Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. В нынешнем сезоне команда уступила «Финикс» в шестом матче серии плей-офф и прекратила борьбу за чемпионство.
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