Деннис Шрёдер хочет получить контракт на $ 120 млн

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер хочет получить контракт на сумму $ 100–120 млн при выходе на рынок свободных агентов, сообщает Fadeaway World.



Ранее Шрёдер отказался от крупного контракта, предложенного «Лос-Анджелес Лейкерс» несколько месяцев назад. Речь шла о четырёхлетнем соглашении на сумму в $ 84 млн.



Немецкий плеймейкер, однако, не принял это предложение, так как рассчитывал, что этим летом сможет найти более подходящий в денежном плане вариант. Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. В нынешнем сезоне команда уступила «Финиксу» в шестом матче серии плей-офф и прекратила борьбу за чемпионство.