Энтони Дэвис объяснил, почему отказался брать номер Леброна Джеймса
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, почему отказался взять 23-й номер, который освободил его одноклубник Леброн Джеймс. Он ранее сообщил, что будет выступать под 6-м номером.
«Цель — получить 3-й номер, не собираюсь возвращаться к 23-му», — цитирует Дэвиса Essentially Sports.
В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевали чемпионский титул.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в межсезонье планируют укрепить состав. При этом утверждалось, что сам Леброн также будет пытаться уговаривать звёзд НБА перейти в клуб.
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