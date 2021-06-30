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Энтони Дэвис объяснил, почему отказался брать номер Леброна Джеймса

Энтони Дэвис объяснил, почему отказался брать номер Леброна Джеймса
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, почему отказался взять 23-й номер, который освободил его одноклубник Леброн Джеймс. Он ранее сообщил, что будет выступать под 6-м номером.

«Цель — получить 3-й номер, не собираюсь возвращаться к 23-му», — цитирует Дэвиса Essentially Sports.

В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в межсезонье планируют укрепить состав. При этом утверждалось, что сам Леброн также будет пытаться уговаривать звёзд НБА перейти в клуб.

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