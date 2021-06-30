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Следующий сезон Еврокубка пройдёт в новом формате. «Локомотив-Кубань» узнал номер корзины

Следующий сезон Еврокубка пройдёт в новом формате. «Локомотив-Кубань» узнал номер корзины
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Стал известен формат Еврокубка на следующий сезон, сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере».

В регулярном чемпионате примут участие 20 команд из 13 стран, которые будут разделены на 2 группы по 10 команд каждая. Регулярка будет состоять из 18 матчей. Каждый клуб проведёт 9 игр дома и 9 на выезде. 8 лучших команд из каждой группы выйдут в плей-офф.

Единственный представитель России в Еврокубке «Локомотив-Кубань» попал во вторую корзину.

Все корзины жеребьёвки: 1-я – «Валенсия», «Андорра» (обе – Испания), 2-я – «Промитеас» (Греция), «Локомотив-Кубань» (Россия), 3-я – «Гран-Канария», «Ховентуд» (обе – Испания), 4-я – «Будучность» (Черногория), «Партизан» (Сербия), 5-я – «Виртус» (Италия), «Литкабелис» (Литва), 6-я – «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Тренто» (Италия), 7-я – «Метрополитан», «Бурж» (обе – Франция), 8-я – «Ульм» (Германия), «Тюрк Телеком» (Турция), 9-я – «Бурсаспор» (Турция), «Гамбург» (Германия), 10-я – «Венеция» (Италия), «Вроцлав» (Польша).

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