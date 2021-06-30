«Фенербахче», «Маккаби», «Црвена Звезда» и АСВЕЛ совершили новые трансферы

«Фенербахче» объявил о подписании контракта по схеме 2+1 с тяжёлым форвардом Ачилле Полонарой. В прошлом сезоне Евролиги Полонара в составе «Басконии» в среднем набирал 12,2 очка (44,3% из-за дуги), 6,6 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата.

«Маккаби» подписал контракт до конца сезона-2021/2022 с тяжёлым форвардом Дерриком Уильямсом. Второй номер драфта НБА 2011 года переходит из «Валенсии», где в прошлом сезоне Евролиги набирал в среднем 9 очков, 3,1 подбора и 1,1 передачи.

Тяжёлый форвард «Панатинаикоса» Аарон Уайт продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде». Стороны договорились о контракте на два года. Кроме того, 17-летний тяжёлый форвард Виктор Вембаньяма официально подписал контракт с французским АСВЕЛом. Вембаньяма дебютировал в Еврокубке за «Нантер» в возрасте 15 лет, девяти месяцев и 25 дней. «Нантер» получит в качестве выкупа всего 80 000 евро, поскольку Вембаньяма — ещё подросток.