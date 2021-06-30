«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн Джеймс выиграл два титула

Дэвид Физдейл подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал основным ассистентом главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Физдейл заменил Джейсона Кидда, который в межсезонье стал главным тренером «Даллас Маверикс». Дэвид на протяжении долгого времени был ассистентом Эрика Споэльстры в «Майами Хит» и имеет большой опыт работы с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Вместе они завоевали титулы чемпиона НБА в «Майами» в 2012 и 2013 годах.
Последним место работы Физдейла является команда «Нью-Йорк Никс», которую он возглавлял с 7 мая 2018 года по 6 декабря 2019-го. До этого занимал пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз». После ухода из «Никс» Дэвид некоторое время работал аналитиком на телевидении.
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