Игроки сборной России высказались о поражении от Мексики

Капитан сборной России Андрей Воронцевич и форвард Семён Антонов поделились мнением после поражения от Мексики (64:72) в квалификации Олимпиады.
«Все отдавались, понятно, что хотелось бы побеждать в каждом матче. Завтра игра с немцами, опытной и высокорослой командой, будем прессинговать все 40 минут. Будем злее, и мячиком надо дорожить, конечно. Он один на десять человек на площадке, все хотят его получить. Нужно быстрее его двигать.
Мексиканцы ничем не удивили, играли так же агрессивно, как и вчера с немцами: шли в проход, забивали, подбирали. Сегодня даже больше перехватов сделали, по-моему. Было непросто играть против Франсиско Круса, опытный парень, большой, физически сильный. Идёт под кольцо, он всю жизнь, видимо, обучался забивать эти «флоутеры», – приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».
«Не то начало, которого ожидали. Нас слишком ранила третья четверть, проигранная «-12». Много сил потратили, чтобы вернуться. В первой половине здорово двигали мяч, находили открытые броски, но в третьей четверти позволили сопернику вернуться в игру. Это наши проблемы, завтра будем лучше. Должны обыграть Германию для себя и для болельщиков», — сказал Антонов.
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