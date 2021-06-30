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Андрей Кириленко: это самая плохая игра, которую я видел у сборной России при Базаревиче

Андрей Кириленко: это самая плохая игра, которую я видел у сборной России при Базаревиче
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что матч с Мексикой в олимпийской квалификации стал у сборной России самым слабым при главном тренере Сергее Базаревиче, но шансы в турнире ещё остаются.

Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Мексики в первом матче группового этапа квалификации к Олимпийским играм со счётом 64:72. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

«Это самая плохая игра, которую я видел у сборной России при Сергее Базаревиче. Мы максимально усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Надеюсь, завтра команда сможет собраться и дать шанс не только себе, но и нам как болельщикам», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборной России для попадания в полуфинал квалификации необходимо побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков. Встреча пройдёт в четверг.

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