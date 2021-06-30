Сергей Кущенко выделил два момента в поражении сборной России от Мексики

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги матча олимпийской квалификации, в котором мужская сборная России уступила Мексике со счётом 64:72. Встреча проходила в Сплите (Хорватия).
«Игра показала, что мексиканская сборная оказалась намного опытнее, и обыгрывали нас простыми наигранными комбинациями, с которыми не справлялась наша защита. Тут есть два момента. Первый, мне казалось, у тренерского штаба была возможность проанализировать более глубоко вчерашнюю игру мексиканцев с немцами и лучше подготовиться. Мне казалось, в этом преимущество, когда видишь, как твой соперник будет выглядеть.
И второй момент, когда поначалу удалось прилично оторваться в счёте, не могу понять, за что Стребков получил неспортивный фол. Потому что с него и началось всё. Но в итоге мяч не врёт, вот он и не обманул сегодня», — цитирует Кущенко ТАСС.
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