Сергей Кущенко выделил два момента в поражении сборной России от Мексики

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги матча олимпийской квалификации, в котором мужская сборная России уступила Мексике со счётом 64:72. Встреча проходила в Сплите (Хорватия).

«Игра показала, что мексиканская сборная оказалась намного опытнее, и обыгрывали нас простыми наигранными комбинациями, с которыми не справлялась наша защита. Тут есть два момента. Первый, мне казалось, у тренерского штаба была возможность проанализировать более глубоко вчерашнюю игру мексиканцев с немцами и лучше подготовиться. Мне казалось, в этом преимущество, когда видишь, как твой соперник будет выглядеть.

И второй момент, когда поначалу удалось прилично оторваться в счёте, не могу понять, за что Стребков получил неспортивный фол. Потому что с него и началось всё. Но в итоге мяч не врёт, вот он и не обманул сегодня», — цитирует Кущенко ТАСС.