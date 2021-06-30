Отбор Олимпиады. Бразилия уничтожила Хорватию, феерия Дончича, определены 8 полуфиналистов

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Состоялись матчи второго игрового дня квалификации Олимпиады в Токио. Сборная Бразилии разгромила Хорватию (94:67) и вышла в полуфинал, присоединившись к Сербии, Словении, Польше, Мексике, Сербии, Италии и Пуэрто-Рико. Словения уничтожила Анголу (118:68) благодаря перфомансу Луки Дончича с 26 баллами эффективности.

Турнир в Каунасе



Группа А



Венесуэла — Южная Корея — 94:80 (27:18, 29:20, 14:28, 24:14)



В: Жиллен 17, Каррера 16 + 12 подборов, Чурио 16, Сохо 13 + 9 подборов.

ЮК: Ли Хен Юнг 18, Ра Гуна 17 + 10 подборов, Ли Дэ Сон 17.



Положение команд: Венесуэла — 1-1, Литва — 1-0, Южная Корея — 0-1.



Группа B



Ангола — Словения — 68:118 (9:33, 21:31, 14:26, 24:28)



А: Морейра 15 + 6 подборов, Буямба 10, Бастос 9, Гаку 9 + 6 подборов.

С: Зоран Драгич 16, Чанчар 13, Дончич 13 + 9 передач + 6 подборов + 5 перехватов, Рупник 12 + 6 передач, Тоби 12, Чебасек 10, Хроват 10, Мурич 10, Николич 9, Димец 8 + 6 подборов, Блажич 5 + 5 подборов.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.

Положение команд: Словения — 1-0, Польша — 1-0, Ангола — 0-2.



Турнир в Сплите



Группа А



Мексика — Россия — 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)



М: Круз 21 + 5 подборов, Айон 11 + 7 подборов + 6 передач, Столл 11 + 6 перехватов, Рамос 7, Хирон 7 + 6 подборов.

Р: Антонов 13, Воронцевич 11 + 8 подборов + 6 передач, Михаил Кулагин 7, Ухов 7, Ивлев 6, Карданахишвили 6.



Положение команд: Германия — 1-0, Мексика — 1-1, Россия — 0-1.



Группа B



Бразилия — Хорватия — 94:67 (25:20, 20:14, 26:21, 23:12)



Б: Хеттшеймер 20, Кабокло 17 + 8 подборов, Мейндл 14, Варежао 11, Луж 10, Бените 8, Гарсия 8.

Х: Богданович 16, Укич 13, Жижич 9, Хезонья 9, Билан 6 + 7 подборов.



Положение команд: Бразилия — 2-0, Тунис — 0-1, Хорватия — 0-1.



Турнир в Белграде

Группа А

Сербия — Филиппины — 83:76 (22:16, 23:18, 22:28, 16:14)



С: Марьянович 25 + 10 подборов, Добрич 16, Теодосич 13 + 6 передач, Анджушич 12 + 6 подборов, Петрусев 8.

Ф: Куаме 17 + 7 подборов, Хеддинг 13, Сотто 10 + 5 подборов, Бальтазар 10, Абарриентос 9.



Положение команд: Сербия — 2-0, Филиппины — 0-1, Доминиканская республика — 0-1.



Группа В



Матч Сенегал — Италия не состоялся из-за коронавируса в сборной Сенегала.



Положение команд: Италия — 0-0, Пуэрто-Рико — 0-0.