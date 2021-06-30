Отбор Олимпиады. Бразилия уничтожила Хорватию, феерия Дончича, определены 8 полуфиналистов

Состоялись матчи второго игрового дня квалификации Олимпиады в Токио. Сборная Бразилии разгромила Хорватию (94:67) и вышла в полуфинал, присоединившись к Сербии, Словении, Польше, Мексике, Сербии, Италии и Пуэрто-Рико. Словения уничтожила Анголу (118:68) благодаря перфомансу Луки Дончича с 26 баллами эффективности.
Турнир в Каунасе
Группа А
Венесуэла — Южная Корея — 94:80 (27:18, 29:20, 14:28, 24:14)
В: Жиллен 17, Каррера 16 + 12 подборов, Чурио 16, Сохо 13 + 9 подборов.
ЮК: Ли Хен Юнг 18, Ра Гуна 17 + 10 подборов, Ли Дэ Сон 17.
Положение команд: Венесуэла — 1-1, Литва — 1-0, Южная Корея — 0-1.
Группа B
Ангола — Словения — 68:118 (9:33, 21:31, 14:26, 24:28)
А: Морейра 15 + 6 подборов, Буямба 10, Бастос 9, Гаку 9 + 6 подборов.
С: Зоран Драгич 16, Чанчар 13, Дончич 13 + 9 передач + 6 подборов + 5 перехватов, Рупник 12 + 6 передач, Тоби 12, Чебасек 10, Хроват 10, Мурич 10, Николич 9, Димец 8 + 6 подборов, Блажич 5 + 5 подборов.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fiba — The Basketball Channel.
Положение команд: Словения — 1-0, Польша — 1-0, Ангола — 0-2.
Турнир в Сплите
Группа А
Мексика — Россия — 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)
М: Круз 21 + 5 подборов, Айон 11 + 7 подборов + 6 передач, Столл 11 + 6 перехватов, Рамос 7, Хирон 7 + 6 подборов.
Р: Антонов 13, Воронцевич 11 + 8 подборов + 6 передач, Михаил Кулагин 7, Ухов 7, Ивлев 6, Карданахишвили 6.
Положение команд: Германия — 1-0, Мексика — 1-1, Россия — 0-1.
Группа B
Бразилия — Хорватия — 94:67 (25:20, 20:14, 26:21, 23:12)
Б: Хеттшеймер 20, Кабокло 17 + 8 подборов, Мейндл 14, Варежао 11, Луж 10, Бените 8, Гарсия 8.
Х: Богданович 16, Укич 13, Жижич 9, Хезонья 9, Билан 6 + 7 подборов.
Положение команд: Бразилия — 2-0, Тунис — 0-1, Хорватия — 0-1.
Турнир в Белграде
Группа А
Сербия — Филиппины — 83:76 (22:16, 23:18, 22:28, 16:14)
С: Марьянович 25 + 10 подборов, Добрич 16, Теодосич 13 + 6 передач, Анджушич 12 + 6 подборов, Петрусев 8.
Ф: Куаме 17 + 7 подборов, Хеддинг 13, Сотто 10 + 5 подборов, Бальтазар 10, Абарриентос 9.
Положение команд: Сербия — 2-0, Филиппины — 0-1, Доминиканская республика — 0-1.
Группа В
Матч Сенегал — Италия не состоялся из-за коронавируса в сборной Сенегала.
Положение команд: Италия — 0-0, Пуэрто-Рико — 0-0.
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