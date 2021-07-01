Леброн Джеймс завершил карьеру в сборной США

Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не будет выступать за национальную команду.



«Вы знаете, время берет своё. Тело человека рассчитано на определённое время, в зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь, а затем всё идёт по наклонной. Леброн принял решение не участвовать в последних Олимпийских играх, потому что в его жизни происходило много других вещей. Он уделил время сборной, внёс свой вклад, который очень ценен, но, думаю, его время истекло», – приводит слова Коланджело ESPN.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.