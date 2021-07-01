«Финикс» вышел в финал НБА впервые за 28 лет, обыграв «Клипперс» со счётом 4-2 в серии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:103, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-2.
Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся 41 очком, 4 подборами и 8 передачами. Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Санз» Деандре Эйтона – 16 очков, 17 подборов и 1 передача.
Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Маркус Моррис – 26 очков, 9 подборов и 1 передача.
Таким образом, «Финикс Санз» стал первым финалистом текущего плей-офф НБА. «Санз» пробились в решаюшую стадию сезона после 28-летнего перерыва. Второй участник определяется на Востоке в паре «Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» (2-2).
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