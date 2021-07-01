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«Финикс» вышел в финал НБА впервые за 28 лет, обыграв «Клипперс» со счётом 4-2 в серии

«Финикс» вышел в финал НБА впервые за 28 лет, обыграв «Клипперс» со счётом 4-2 в серии
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:103, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-2.

Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся 41 очком, 4 подборами и 8 передачами. Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Санз» Деандре Эйтона – 16 очков, 17 подборов и 1 передача.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Маркус Моррис – 26 очков, 9 подборов и 1 передача.

Таким образом, «Финикс Санз» стал первым финалистом текущего плей-офф НБА. «Санз» пробились в решаюшую стадию сезона после 28-летнего перерыва. Второй участник определяется на Востоке в паре «Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» (2-2).

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
01 июля 2021, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 130
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 26, Джордж - 21, Джексон - 13, Казинс - 12, Беверли - 11, Батюм - 9, Мэнн - 5, Кеннард - 3, Коффи - 2, Отуру - 1, Зубац, Ибака, Леонард, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл
Финикс Санз: Пол - 41, Букер - 22, Краудер - 19, Эйтон - 16, Бриджес - 9, Пэйн - 7, Шарич - 7, Крэйг - 3, Картер - 2, Мур - 2, Смит - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Камински, Надер
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