Пол Джордж назвал причину, почему «Клипперс» не вышли в финал НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после шестого матча финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (2-4) заявил, что травма одноклубника Кавая Леонарда стала причиной непопадания команды в финальную серию.
«Я думаю, что команда отдала все из того, что у нас было. По ходу сезона мы становились сильнее и лучше. Я чувствовал, что наладил хорошие отношения с Каваем Леонардом в течение последних двух сезонов. Я видел, что мы можем сделать вместе. Травма Кавая — это ситуация из разряда „а что, если“. Если бы Кавай был здоров? Мы бы вышли в финал НБА», — приводит слова Джорджа журналист Энди Грейф на своей странице в «Твиттере».
Леонард из-за травмы колена пропустил все шесть матчей серии с «Финиксом», Кавая также не играл в двух последних матчах серии второго раунда с «Юта Джаз» (4-2).
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