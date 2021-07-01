Тайрон Лю: у Пола Джорджа и всей команды закончился бензин. Да, это шок

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался после поражения в шестом матче серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:130, 2-4).
«У Пола Джорджа закончился бензин сегодня вечером. У всей команды «Клипперс» наконец-то закончился бензин. Да, это шок. Сезон для нас завершён. Первое, что приходит в голову, когда вы устаете и переутомляетесь, — это психологическое состояние. Я считаю, что команда допустила много ошибок в защите в первой четверти и в первой половине сегодняшнего матча. Это обусловлено ментальным фактором. При этом команда сделала что-то особенное в нынещнем сезоне, несмотря на то, что не достигла своей предсезонной цели — выиграть титул.
Я сказал парням в раздевалке, что пойду с ними на войну в любое время. Прежде всего, я хочу поблагодарить фанатов. Они были невероятными на протяжении всего этого путешествия. Я также хочу сказать, что горжусь нашими игроками. Я многое пережил за этот сезон. Наши парни не сбивались с курса", — приводит слова Лю журналист Джастин Руссо на своей странице в «Твиттере».
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