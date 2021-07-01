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Патрик Беверли был удалён с площадки за грязный приём против Криса Пола

Патрик Беверли был удалён с площадки за грязный приём против Криса Пола
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли заработал удаление в четвёртой четверти шестого матча серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:130, 2-4).

Беверли толкнул в спину разыгрывающего «Финикса» Криса Пола в паузе игры. Инцидент случился за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счете 118:92 в пользу «Санз». Пол проходил мимо Беверли и что-то сказал ему. Игрок «Клипперс» развернулся и повалил оппонента на паркет, толкнув его в спину.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.

По ходу серии между Полом и Беверли неоднократно возникали различные инциденты. Беверли жёстко действовал против Пола и обвинял соперника в симуляции.

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