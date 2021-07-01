Владимир Гомельский отреагировал на поражение сборной России в матче с Мексикой

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о поражении сборной России в олимпийской квалификации в матче с Мексикой. Встреча, проходившая в Сплите (Хорватия), закончилась со счётом 64:72.
«Поражение обиднее от того, что соперник отнюдь не самый сильный. В сборной у Базаревича все, кто хотел играть за национальную команду за исключением Курбанова (скорейшего ему выздоровления). Комбинации (ровно 4 штуки) я увидел. Но недостаток класса исполнителей не позволяет набирать очки — то промах, то потеря. Базаревич отвечает за результат команды, но с таким разыгрывающим, как Стребков или Кулагин, другого результата и не могло быть. 20 потерь против команды Мексики – это нонсенс. Сочувствую Базаревичу. А выход я вижу в том, чтобы строить заново систему подготовки, начиная с тренеров ДСШ.
В 2008 году в Пекине на ОИ сборная России одержала только одну победу и не вышла из группы. Такое выступление не было ожидаемым, но оставило горький осадок в душе. РФБ продлил тогда контракт с тренером Блаттом и на следующей Олимпиаде в Лондоне наша сборная стала бронзовым призером. После ухода Блатта каждый следующий тренер занимался поисками сочетаний состава. Но, к сожалению, не смогли решить проблему смены поколений. В составе у Базаревича отсутствуют несколько игроков, которые могли бы помочь, но часть из них не захотела, другая часть не смогла по объективным причинам. Но и таком составе Мексику могли бы обыгрывать и выходить в полуфинал квалификации. Увы! У меня по ходу матча возникали вопросы по мотивации некоторых игроков и по уровню мастерства некоторых других. Но предъявлять претензии я не имею права. Базаревичу сочувствую, но чем ему помочь — не знаю», — написал Гомельский на своём сайте.
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