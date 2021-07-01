Проваливший плей-офф звёздный игрок НБА сделал роскошную покупку на $ 17,5 млн
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс этим летом приобрёл особняк в Калифорнии за 17,5 миллиона долларов.
Недвижимость расположена в Хидден-Хилс – закрытой общине в округе Лос-Анджелес.
Фото доступно в «Инстаграме» dirtdotcom.
С сезона-2020/2021 вступил в силу пятилетний максимальный контракт Симмонса с «Филадельфией». В этом году австралиец заработал 30,5 миллиона. После неудачного для Симмонса плей-офф появилась информация, что «Сиксерс» могут обменять баскетболиста.
Симмонс реализовал 34,2% штрафных в розыгрыше плей-офф, установив исторический антирекорд лиги. В решающем седьмом матче второго раунда плей-офф с «Атлантой Хоукс» (96:103, 3-4) Симмонс набрал всего 5 очков и ни разу не бросил по кольцу в четвёртой четверти.
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