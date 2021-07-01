Игрок НБА прошёл тест на допинг после публикации неоднозначного фото в «Инстаграме»

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Майкл Картер-Уильямс оказался в центре забавной истории. Недавно баскетболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, которая наглядно демонстрировала его телосложение На фото игрок выглядел более мускулистым, чем обычно, после чего его товарищ по команде Мо Бамба пошутил, что он проверит на допинг всех игроков в команде.



В итоге Картер-Уильямс сдал тест на допинг, после чего пошутил, что в реальности он не выглядит настолько подкаченным, как на фото.



Как сообщает Fadeaway World, в НБА действительно хотели проверить Картер-Уильямса на возможное применение запрещённых препаратов, однако, судя по комментариям игрока, они не обнаружили ничего необычного.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Ballslife.