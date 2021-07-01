«Локомотив-Кубань» подписал Дариуса Томпсона

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с атакующим защитником «Бриндизи» Дариусом Томпсоном, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне 2020/21 Дариус вошел во вторую символическую пятерку сезона Лиги Чемпионов, проведя 12 матчей со средней статистикой 12.1 очков, 3.0 подбора и 3.9 передачи за игру. Американский защитник забивал 40.7% трехочковых бросков.
В чемпионате Италии в последнем сезоне провел 31 матч, набирал 12.7 очков, 2.9 подбора, 5.5 передач и 1.7 перехватов за игру. «Бриндизи» занял второе место в регулярном сезоне и в полуфинальной серии уступил будущему чемпиону «Виртусу». По итогам сезона Томпсон вошел в первую символическую сборную чемпионата.
«Дариус хорошо читает игру, талантливый организатор, но может и сам атаковать, эффективен в защите. Настоящий мотор команды – сильный, атлетичный защитник ростом за 190 сантиметров. Прирожденный лидер, сердце коллектива. Рассчитываем, что с ним мы станем быстрее, мобильнее и атлетичнее», — сказал главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин.
«Очень рад присоединиться к Локосемье! Я слышал много хорошего о клубе и знаю о богатой истории выступлений команды в Лиге ВТБ и европейских турнирах. С нетерпением жду момента, когда я отправлюсь в Краснодар, познакомлюсь с новыми одноклубниками, а также тренерским штабом, и мы начнем подготовку к предстоящему сезону!», — заявил Томпсон.
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