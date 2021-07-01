Эксперт — о скандальных высказываниях Пиппена: это разбило мне сердце

Радиоведущий и эксперт Марк Сильверман высказался о скандальных высказываниях шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена об 11-кратном чемпионе лиги Филе Джексоне, под руководством которого Пиппен тренировался. Скотти назвал его расистом.
«Я много раз защищал Скотти. Я много лет боролся за то, чтобы он получил должное, я утверждал, что Скотти был не просто игроком из топ-50, нет — он входит в тридцатку лучших. Он был революционным игроком. Но его слова действительно разбили мне сердце.
Может быть, проблема в самом Скотти. Он хочет продавать свой бурбон и книги. Но я не думаю, что ради этого стоит разрушать репутацию одной из величайших команд всех времён», – сказал Сильверман в интервью на канале Dan Patrick Show в YouTube.
- 1 июля 2021
-
17:57
-
17:12
-
16:54
-
16:00
-
14:55
-
14:51
-
14:51
-
14:01
-
13:24
-
13:03
-
11:53
-
10:58
-
09:45
-
09:43
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49
-
00:17
-
00:06
-
00:03
- 30 июня 2021
-
23:29
-
23:15
-
22:18
-
21:34
-
21:21
-
21:04
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:12
-
18:00