Эксперт — о скандальных высказываниях Пиппена: это разбило мне сердце

Радиоведущий и эксперт Марк Сильверман высказался о скандальных высказываниях шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена об 11-кратном чемпионе лиги Филе Джексоне, под руководством которого Пиппен тренировался. Скотти назвал его расистом.



«Я много раз защищал Скотти. Я много лет боролся за то, чтобы он получил должное, я утверждал, что Скотти был не просто игроком из топ-50, нет — он входит в тридцатку лучших. Он был революционным игроком. Но его слова действительно разбили мне сердце.



Может быть, проблема в самом Скотти. Он хочет продавать свой бурбон и книги. Но я не думаю, что ради этого стоит разрушать репутацию одной из величайших команд всех времён», – сказал Сильверман в интервью на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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